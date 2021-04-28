МЧС показало погрузку медицинской помощи для Индии. Видео

Погрузку медицинской помощи начали сотрудники МЧС для доставки в Индию. Речь идет о лекарственных средствах, медицинских изделиях и оборудовании. Подготовку и погрузку гуманитарных грузов сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как в аэропорт Жуковский привезли множество коробок с медицинскими препаратами от коронавируса и средствами индивидуальной защиты. Часть из них уже погрузили на борт самолета Ил-76, который вылетит в Нью-Дели.

Всего Россия направит в Индию два самолета с 22 тоннами гуманитарной медицинской помощи.

О поставках лекарств и медицинского оборудования в Нью-Дели договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонных переговоров.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер высказал слова поддержки индийскому премьеру в связи со сложной эпидемической ситуацией, которая сложилась в его стране.

В списке отправленных грузов также есть 20 единиц оборудования для выработки кислорода и 75 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии остается очень тяжелой. Количество ежедневных случаев заражения превысило несколько десятков тысяч. Нарендра Моди назвал эпидемическую ситуацию в стране «коронавирусным штормом».