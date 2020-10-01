МЧС опровергло участие российских самолетов в тушении лесов в Анталье

Самолеты Бе-200, которые испугали турков своим полетом рядом с жилыми домами, к МЧС России никакого отношения не имеют. Об этом объявили в пресс-службе российского министерства.

Министерство подчеркнуло, что самолеты-амфибии в тушении пожаров участия не принимают. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В материале газеты Milliyet говорилось, что 28 сентября в одном из районов Антальи летали Бе-200. Российская воздушная техника якобы забирала воду для тушения пожаров и пролетела близко с жилыми домами. У местных жителей это вызвало беспокойство.

Региональное управление лесного хозяйства обратилось с просьбой к российским пилотам объяснить ситуацию. Полет Бе-20 сняли на видео.

В Турции два российских самолета-амфибии находятся с июня 2020 года. Они прибыли как раз для того, чтобы помочь справиться с тушением лесных пожаров. Техника должна нести дежурство в районе Бодрума, Антальи и Измира четыре месяца. Один из Бе-200 в июле участвовал при тушении пожара на производстве в провинции Сакарья.