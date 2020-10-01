Российские самолеты для тушения пожаров напугали жителей Турции. Видео

Турция потребовала с российских пилотов объяснения своим действиям в Анталье. Самолеты-амфибии Бе-200ЧС напугали людей своим полетом вблизи жилых домов.

Вечером 28 сентября Бе-200, которые еще называют «Огненный орел», летали в одном из районов Антальи. Об этом сообщила газета Milliyet. Местные жители, увидев лайнеры, вышли на балконы.

«После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — написало издание.

Газета отметила, что региональное управление лесного хозяйства попросило российских пилотов после окончания полета объясниться.

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прилетели в Турцию еще в июне 2020 года, чтобы помочь стране с тушением лесных пожаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

Воздушные суда и российские экипажи должны находиться на дежурстве в окрестностях Бодрума, Антальи и Измира на протяжении четырех месяцев.

В начале июля один из Бе-200 тушил огонь на фабрике фейерверков в провинции Сакарья.

Ранее стало известно, что россияне активно покупают туры для отдыха в октябре. Одним из популярных направлений остается Турция.