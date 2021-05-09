МЧС обезвредило более 860 снарядов в местах боев ВОВ с начала года

Сотрудники МЧС с начала года обнаружили и обезвредили порядка 860 снарядов ВОВ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«С начала текущего года специалистами МЧС РФ разминирован 861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что работы в основном проводились на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои.

В министерстве рассказали, что каждый год на полях сражений времен войны обезвреживается около 40 тысяч боеприпасов. В основном этом бомбы, артиллерийские снаряды, гранаты, мины и авиабомбы. По данным МЧС, в прошлом году пиротехники обнаружили и уничтожили более 36 тысяч взрывоопасных предметов. Среди них было около 2,5 тысячи авиабомб.

Прошлой осенью саперы обезвредили боеприпас, найденный у Московского шоссе в Санкт-Петербурге. Его обнаружили на территории бывшей мясоперерабатывающей фабрики при проведении земляных работ.