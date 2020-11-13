Саперы обезвредили найденный в Санкт-Петербурге боеприпас времен ВОВ

Вечером четверга, 12 ноября, сотрудникам ведомства сообщили об опасной находке. Уточняется, что на территории бывшей мясоперерабатывающей фабрики при проведении земляных работ был обнаружен похожий на гранату предмет.

На место прибыли взрывотехники. Специалисты остановили работы, удалили людей на безопасное расстояние и осмотрели находку. Саперы выяснили, что это заржавевшая ручная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли для уничтожения в специализированное место.