Пожары из-за неосторожного обращения с огнем случаются в 53% случаях от общего количества возгораний. На долю аварийного режима работы электрического оборудования и сетей приходится 18%, а на нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования — 16%.

Причем нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий занимает только 1% пожаров. В частности, за 2019 и 2020 годы в праздничные дни из-за пиротехники зафиксировано 77 пожаров, пострадали 14 человек.

По данным МЧС, всего за последние два года за 1–8 января в России произошло приблизительно шесть тысяч пожаров. Травмы получили более 250 россиян.

Ранее соотечественникам напомнили, где нельзя запускать салюты и фейерверки. Взрывать петарды категорически запрещено рядом с пожароопасными объектами: железной дорогой, газопроводом и линиями электропередачи. Нельзя пользоваться пиротехникой на крышах и балконах.

В 2020 году Китай не произвел достаточное количество пиротехники из-за пандемии коронавируса. Поставки салютов и фейерверков в Россию упали на 70%.