Поставки салютов и бенгальских огней в Россию упали на 70%

«Люди не могут понять, как они будут встречать Новый год. Во многих регионах отменены корпоративы и городские праздничные мероприятия. Поэтому все пиротехники сейчас сидят без работы», — рассказал изданию вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

Он отметил, что пока в России особого спроса на салюты нет — пиротехника понадобится в конце декабря.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин пояснил, что в прошлом году их китайский партнер поставил шесть 20-тонных контейнеров с пиротехникой, а в этом году — всего один. Отрасль вообще тяжело пережила 2020 год. Заработанные за праздничные деньги пойдут на выплаты кредитов. Работники начали расходиться и заниматься чем-то другим.

Председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в России нарастили собственное производство петард и фейерверков, поэтому дефицита не будет. Единственная возможная проблема — подорожание пиротехники, однако цены вырастут в пределах инфляции.