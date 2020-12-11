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    11 декабря 2020, 08:32

    Поставки салютов и бенгальских огней в Россию упали на 70%

    Андрей Иванов

    Китай в этом году из-за пандемии коронавируса не смог произвести достаточное количество пиротехники. Поставки салютов и фейерверков в Россию упали на 70%. В преддверии Нового года россияне могут лишиться одного из любимых праздничных развлечений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли по производству пиротехники.
    Поставки салютов и бенгальских огней в Россию упали на 70%

    «Люди не могут понять, как они будут встречать Новый год. Во многих регионах отменены корпоративы и городские праздничные мероприятия. Поэтому все пиротехники сейчас сидят без работы», — рассказал изданию вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

    Он отметил, что пока в России особого спроса на салюты нет — пиротехника понадобится в конце декабря.

    Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин пояснил, что в прошлом году их китайский партнер поставил шесть 20-тонных контейнеров с пиротехникой, а в этом году — всего один. Отрасль вообще тяжело пережила 2020 год. Заработанные за праздничные деньги пойдут на выплаты кредитов. Работники начали расходиться и заниматься чем-то другим.

    Председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в России нарастили собственное производство петард и фейерверков, поэтому дефицита не будет. Единственная возможная проблема — подорожание пиротехники, однако цены вырастут в пределах инфляции.