МЧС: мошенники пришли к бизнесу под предлогом пожарных проверок

Мошенники решили заработать на проверках, которые проводят надзорные ведомства. Лже-специалисты предлагают доверчивым бизнесменам не обращать внимание на якобы выявленные нарушения за определенное вознаграждение.

К группе риска относятся предприниматели, работающие в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Мошенники звонят своим жертвам, «предупреждая» о грядущей проверке Госпожнадзора и других ведомств. С бизнесменами они связываются и при помощи социальных сетей, а иногда приходят в учреждения и предприятия лично. В последнее время случаи такого вида мошенничества участились.

Под видом сотрудников МЧС злоумышленники предлагают заплатить определенную сумму, которая поможет «закрыть глаза» на якобы выявленные недочеты или нарушения. Многие предприниматели верят мошенникам и отдают им не только деньги, но и разные сувениры. За это они надеются смягчить требования проверки или перенести ее.

В МЧС заметили, что информация о должностных лицах и их контактные телефоны размещены на официальном сайте российского ведомства. Информацию о том или ином должностном лице можно проверить и по телефону доверия. Сведения о том, участвует ли специалист в каких-либо проверках в отношении конкретного объекта, находятся в открытом доступе.