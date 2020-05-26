26 мая 2020, 14:58
Интернет-опрос оставил женщину из Новокузнецка без 50 тысяч рублей
Жительница Новокузнецка заявила в полицию о мошенничестве. Неизвестный украл более 50 тысяч рублей с ее банковского счета. Об этом сообщил «КузПресс».
По информации «ПолитЭксперта», пострадавшая решила пройти опрос от своего банка. Объявление она увидела в интернете. Женщина отметила, что респондентам обещалось две тысячи рублей как вознаграждение.
Пользователи должны были перейти по ссылке, указать контакты, банковские реквизиты и номер телефона, чтобы поучаствовать в опросе. В сообщении они получали код доступа.
Потерпевшая выполнила необходимые действия, а позже заметила списание более 50 тысяч рублей со своего счета.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность мошенника.