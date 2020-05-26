Интернет-опрос оставил женщину из Новокузнецка без 50 тысяч рублей

По информации «ПолитЭксперта», пострадавшая решила пройти опрос от своего банка. Объявление она увидела в интернете. Женщина отметила, что респондентам обещалось две тысячи рублей как вознаграждение.

Пользователи должны были перейти по ссылке, указать контакты, банковские реквизиты и номер телефона, чтобы поучаствовать в опросе. В сообщении они получали код доступа.

Потерпевшая выполнила необходимые действия, а позже заметила списание более 50 тысяч рублей со своего счета.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность мошенника.