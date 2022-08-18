МЧС исключило вероятность повторения в Москве смога 2010 года

Угрозы повторения смога 12-летней давности в Москве нет, заявили в подмосковном главке МЧС. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с природными пожарами находится под контролем.

В пресс-службе уточнили, что в области фиксируются единичные очаги природных пожаров, но их ликвидируют в тот же день, написал «Интерфакс».

«Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет», — подчеркнули в МЧС.

Сейчас в Москве ощущается запах гари из-за природных пожаров в Рязанской области. При этом превышения концентрации вредных веществ горения в атмосфере нет. Об этом «360» заявил заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич. По его словам, дым, принесенный в Москву юго-восточным ветром из Рязанской области, сохранится в столице еще два дня.

По данным МЧС России, в Рязанской области действует несколько очагов лесных пожаров. Для их тушения и защиты населенных пунктов в регион направили дополнительные силы и средства.