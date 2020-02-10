МЧС дало советы, что делать при отравлении угарным газом

Много смертей и отравлений в России происходит из-за угарного газа. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, нужно правильно использовать печку и газовое оборудование.

В МЧС России РИА «Новости» рассказали, что угарный газ часто появляется в домах с газовыми плитами и колонками, в гаражах и подвалах, банях и домах с печным отоплением. Все дело в том, что люди часто забывают закрывать заслонку в печи. В это время дрова продолжают тлеть, и выделяется угарный газ.

По словам спасателей, этот газ очень трудно распознать. Ведь у него нет ни запаха, ни цвета. Отравление наступило, если человека клонит в сон, стало сильно биться сердце, а сознание как будто плывет. В таком случае нужно немедленно выйти на свежий воздух.

Эмчеэсники советуют постоянно проверять газовое, печное оборудование и вытяжку. Каждый раз при включении газа или при растопке печки нужно проверить тягу и часто проветривать помещение. Специалисты советуют поставить дома систему контроля загазованности. Она автоматически отключает подачу газа.

Если человек все-таки отравился угарным газом, то его нужно привести в чувства, при необходимости можно сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Главное — как можно быстрее отвезти его в больницу.

МЧС России напомнило, что угарный газ — один из самых ядовитых компонентов продуктов горения. Отравление может привести к тяжелым последствиям или смерти. Эксперты отметили, что у человека начинает болеть голова или он чувствует удушье, если в воздухе содержится 0,08% угарного газа. Если концентрация достигла 0,32%, то наступает паралич и отравившийся падает в обморок. При таком раскладе, человек может умереть через 30 минут. Если концентрация оказалась выше 1,2%, то жертва умирает в течение трех минут.

В начале февраля российский советник по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга умерли в своем доме в Цхинвале. Возможной причиной их смерти назвали отправление угарным газом.