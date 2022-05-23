McDonald’s в России получит название Мс

Стало известно новое название сети ресторанов McDonald’s в России. Теперь заведения будут называть Мс, причем буква M может остаться в фирменной стилистике бренда.

Об этом газете «Известия» рассказал источник из ресторанной сферы. По его данным, названия блюд в заведениях будут максимально схожи с классическим меню McDonald’s.

Американская компания заключила сделку таким образом, что через несколько лет будет иметь возможность выкупить бизнес обратно.

«Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», — заключил он.

Известно, что сеть под новым брендом планируют открыть в июле. Есть вероятность, что успеют даже к концу июня. Новыv владельцем стал текущий лицензиат Александр Говор. Сотрудники сохранят свои рабочие места с привычными условиями не менее, чем на два года. Большинство поставщиков также будут старыми.