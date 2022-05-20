McDonald`s могут открыть в России под новым брендом уже к июлю

McDonald’s в России под новым брендом планируют открыть в июле, но могут успеть и к концу июня. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

По его словам, уже запущена сделка по продаже.

Компания продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. В McDonald’s заявили, что все стадии согласования завершат в ближайшие недели. Все сотрудники, согласно договору, сохранят свои рабочие места на эквивалентных условиях как минимум на два года. Кроме того, не изменятся меню и большая часть поставщиков.

О возвращении McDonald’s в Россию «с новым лицом» известно с 16 мая. Название бренда пока не разглашается.

Гендиректор корпорации в марте заявил о приостановке работы ресторанов сети на территории Российской Федерации на фоне событий на Украине. Закрылись 850 ресторанов, в которых на тот момент трудились 62 тысячи человек.