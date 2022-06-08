McDonald’s продолжит работу в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга

Рестораны сети McDonald’s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать по франшизе до 2023 года. Все дело в соглашении, сообщил в беседе с ТАСС источник, близкий к компании-франчайзи. Согласно этому документу, американская корпорация не может забрать франшизу.

«McDonald’s в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у „Росинтера“ уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — привело агентство слова своего собеседника.

Рестораны сети продолжат работу в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также на Ленинградском вокзале в Москве. В Петербурге McDonald’s будет открыт для посетителей в аэропорту Пулково и на вокзалах города.

Точка на Ленинградском вокзале не закроется в связи с открытием первых 15 ресторанов под новым брендом в Москве и Подмосковье, подтвердил ТАСС сотрудник этого ресторана McDonald’s.

Перед открытием обновленного общепита сотрудники McDonald’s начали убирать логотипы заведения с подносов. Сеть продолжит пользоваться подносами и всем, что досталось в наследство от американской компании, но ее логотипа ни на каких предметах быть не должно.