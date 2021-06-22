Матвиенко сделала экспериментальную назальную прививку от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве добровольца сделала аэрозольную прививку от коронавируса. По ее словам, она поучаствовала в эксперименте, несмотря на высокий уровень антител.

Матвиенко рассказала, что такую прививку ей посоветовали сделать врачи, чтобы повысить иммунитет носоглотки, через которую, как правило, и проходит вирус, сообщил «Интерфакс».

«Я в группе волонтеров, подопытных кроликов, потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована, поэтому я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты», — пояснила она.

Политик пояснила, что аэрозольная прививка, по сути, является второй частью вакцины «Спутник V». Через три месяца Матвиенко собирается сдать анализ крови. При необходимости она незамедлительно сделает уже полную прививку.

Интраназальная вакцина от коронавируса была запатентовала Центром имени Гамалеи в конце апреля. По мнению экспертов, вакцины в таком виде могут создавать хороший местный иммунитет. А это имеет большое значение, ведь коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что при интраназальной форме вакцинации отсутствуют такие побочные реакции, как головная боль и повышение температуры.