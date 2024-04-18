Общество 18 апреля 2024, 17:42 Матвиенко поблагодарила Республику Коми за помощь ЛНР Матвиенко: власти Коми ответственно подошли к восстановлению ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Республика Коми взяла шефство над ЛНР и с ответственностью подходит к вопросу восстановления региона. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило агентство «Комиинформ».

Матвиенко поблагодарила главу Коми Владимира Уйба за проделанную в ЛНР работу и за поддержку семей участников спецоперации.

Реклама

«Коми приросла еще одним городом — Ровеньки, и это не временная история, это теперь навсегда — ваше плечо и помощь», — отметила спикер Совфеда.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал взять шефство над Авдеевкой. Он напомнил, что город является частью Ясиноватского муниципального округа ДНР, которому уже помогают региональные власти.

По его словам, Челябинская область с 2022 года поддерживает Волновахский район и восстанавливает там дома и инфраструктуру. Текслер указал, что в Волновахе уже отремонтировали 38 объектов, а в Ясиноватой — 12.