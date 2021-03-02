Матвиенко объявила о поиске финансирования для индексации пенсий работающим россиянам

Парламент и правительство РФ не возражают против повышения пенсий работающим россиянам. На эти цели сейчас ищут финансирование. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет». — сказала она РИА «Новости».

Главная задача — найти финансирование для ежегодной индексации. Матвиенко добавила, что в следующем бюджетном цикле кабмин должен найти деньги для решения вопроса. Она пообещала, что верхняя палата парламента будет контролировать данную тему.

Также глава Совфеда заявила о необходимости снижать зависимость России от доллара. При этом Матвиенко отметила, что американские деньги в любом случае из оборота не исчезнут. По ее словам, в последнее время россияне стали больше доверять рублю. Кредиты чаще берут именно в национальной валюте, подчеркнула она.