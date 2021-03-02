В Совфеде оценили перспективу отказа России от доллара

Доллар останется в обращении в России, однако надо снижать зависимость нашей экономики от него. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — рассказала Матвиенко.

Собеседница добавила, что наши золотовалютные резервы сейчас намного меньше зависят от доллара, а вложения России в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз за последние 10 лет.

«Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», — отметила спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что россияне стали больше доверять рублю в последнее время, так как все больше кредитов люди берут в национальной валюте. То же касается и вкладов.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что сообщения в Сети об огромных пенсиях российских парламентариев и чиновников — это фейки, с которыми нужно бороться. По ее словам, сама она получает 25 тысяч рублей в месяц при трудовом стаже почти в полвека.