Материнский капитал планируют разрешить потратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. Об этом сообщила газета «Известия».

Министерство труда внесет необходимые поправки на рассмотрение Государственной думы в августе 2022 года. В настоящее время маткапитал разрешается использовать на среднее специальное и высшее образование в организациях.

Если Госдума примет поправки, родители получат возможность привлекать средства материнского капитала к обучению у частных лиц — кружки, секции или услуги репетиторов.

Также материнский капитал можно потратить на приобретение жилья, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов и ежемесячную выплату семьям с низким доходом.

Ранее стало известно, что сумма материнского капитала с 1 февраля возрастет до 524,5 тысячи рублей за первого ребенка и 693,1 тысячи рублей за второго.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить тратить материнский капитал на лечение детей.