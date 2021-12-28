Маткапитал предложили использовать для лечения детей

Одного из членов семьи предложили наделить правом расходовать материнский капитал на реабилитацию или дорогостоящие процедуры, которые не покрываются ОМС. С такой идеей выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В обращении на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения омбудсмен подчеркнула необходимость расширить сферу применения материнского капитала. Копия письма есть в распоряжении RT.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — отметила Волынец.

В связи с этим Волынец предложила наделить семьи правом использовать материнский капитал для этих целей. Для этого нужно дополнить закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По ее задумке, расходовать материнский капитал на лечение можно будет до установления статуса «ребенок-инвалид».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на прошлой неделе допустила, что семьи с детьми от семи до 18 лет могут получить новые выплаты в 2022 году. Так она интерпретировала слова Владимира Путина о необходимости поддержки семей.