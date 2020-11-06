Материнский капитал проиндексируют в 2021 году и будут повышать его ежегодно

Пока индексация материнского капитала предусмотрена на ближайшие три года, сообщили в Министерстве труда.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Замминистра добавила, что за все время действия программы сертификаты на выплату получили порядка десяти миллионов российских семей. Восемь миллионов из них уже воспользовались средствами материнского капитала. Баталина напомнила, что сейчас размер выплаты составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч на второго.

В начале ноября Михаил Мишустин одобрил использование материнского капитала для погашения сельской ипотеки. Теперь правительству осталось определить правила, по которым будут предоставлять субсидии.