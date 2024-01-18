Общество 18 января 2024, 08:58 Материалы для визуализации рентгеновского излучения создали в Москве Ученые МГУ разработали материалы для визуализации рентгеновского излучения Freepik

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Новые химические соединения создали ученые МГУ имени Ломоносова. Вещества преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет. Они смогут послужить для рентгеновских аппаратов и датчиков ионизирующего излучения. Статью опубликовали в престижном британском журнале королевского химического общества Dalton Transactions.

Испускающие свет видимого диапазона материалы называют сцинтилляторами, когда на них попадает рентгеновское или другое ионизирующее излучение. Они полезны в медицине и технике. Гибридные галогениды марганца считаются одними из самых перспективных сцинтилляторов. Кроме того, эти соединения нетоксичные и дешевые.

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Однако большинство в состав гибридных галогенидов марганца входят объемные органические молекулы, снижающие плотность материала. На фоне этого его способность поглощать и преобразовывать рентгеновское излучение снижается. Это приводит к тому, что ученые вынуждены использовать толстые слои материала. Такой процесс не дает возможности добиваться высокого разрешения.

Специалисты из МГУ получили путем синтеза четыре соединения марганца с бромом и компактными органическими остатками. Новые материалы в сравнении с другими эффективнее преобразуют падающее на них высокоэнергетическое излучение в свет видимого диапазона.

«В отличие от большинства аналогичных материалов, синтезированные нами образцы имеют относительно высокую плотность благодаря тому, что органические компоненты структуры в них занимают небольшую долю объема. Это позволяет им эффективнее улавливать рентгеновское и видимое излучение, а затем преобразовывать его», — рассказал сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Сергей Фатеев.

По словам заведующего лабораторией Алексея Тарасова, на этом ученые останавливаться не будут: они собираются исследовать системы с другими органическими молекулами и галогенами, чтобы найти наиболее эффективные при создании тонкопленочных оптоэлектронных устройств материалы.

Ранее студенты в МАИ создали устройство для надевания обуви без помощи рук.