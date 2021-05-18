«Матч ТВ» попросили проверить из-за «рекламы ЛГБТ»

На телеканал «Матч ТВ» пожаловались в прокуратуру. Депутат Госдумы усмотрел в трансляции игры французской футбольной лиги «рекламу ЛГБТ».

Депутат Вячеслав Лысаков написал письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале «ДУМАем».

Лысаков попросил специалистов надзорного органа проверить канал на «рекламу символики ЛГБТ» и приложил ссылку на трансляцию матча клубов «Монако» и «Ренн», который прошел 16 мая.

Телеканал, подчеркнул депутат, смотрят дети. Поэтому прокуратуре следует провести «всестороннюю проверку» произошедшего. Если нарушение подтвердится, то необходимо принять меры прокурорского реагирования.

Сцену конкурса «Мисс Вселенная — 2021» использовали для акций протеста, посвященных политическим и социальным проблемам. В номинации «Национальный костюм» участницы из Мьянмы, Сингапура и Уругвая вышли с посланиями о ненависти к азиатам, дискриминации ЛГБТ-сообщества и государственном перевороте в Мьянме.