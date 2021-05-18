Нездоровая толерантность и площадка для лозунгов. Как «Мисс Вселенная» в 2021 году превратилась в политическое шоу

Участницы конкурса «Мисс Вселенная—2021» из Мьянмы, Сингапура и Уругвая использовали сцену для красочных акций протеста, посвященных политическим и социальным проблемам. В номинации «Национальный костюм» они вышли с посланиями, касающимися ненависти к азиатам, дискриминации ЛГБТ-сообщества и государственного переворота в Мьянме.

Первой свой протест изъявила «Мисс Сингапур» Бернадетт Бель Онг, сообщает CNN. Она вышла в наряде, вдохновленном национальным флагом страны. На шлейфе красовалась надпись: «Остановите ненависть к азиатам».

Лола де лос Сантос «Мисс Урургвай» продемонстрировала свою солидарность с ЛГБТ-сообществом. На ее радужной юбке было написано: «Нет больше ненависти, насилия, отвержения, дискриминации».

«Мисс Мьянма» Тузар Винт Луин вышла в расшитом бисером национальном наряде, но в руках она держала небольшой транспарант с просьбой молиться за ее страну. В марте она уже публиковала в Instagram пост, в котором назвала героями более 700 демонстрантов, убитых во время волнений в Мьянме. Луин выиграла номинацию «Национальный костюм» и опубликовала свое фото в соцсетях с плакатом и подписью: «Бесстрашная императрица».

Участница конкурса из Сингапура Онг также разместила несколько своих фото в костюме в Instagram. Она написала, что обязана «послать решительный сигнал сопротивления предрассудкам и насилию», ориентированным на азиатов. На фоне пандемии коронавируса во всем мире отмечается всплеск преступлений на почве ненависти к азиатам. В частности, зафиксирован рост на 164% в 16 крупнейших городах и округах США.

Лола де лос Сантос из Уругвая давно и активно выступает за права ЛГБТ. Она систематически публикует в соцсетях посты солидарности. Лос Сантос также была судьей на конкурсе красоты для трансгендеров Miss Trans Star Uruguay.

Источник фото: YouTube

Не место политике

Президент фестиваля «Моя красивая мама» и конкурсов красоты «Миссис Москва», «Миссис Россия» и «Российская женщина» Алла Маркина сообщила «360», что на международном конкурсе каждая страна хотела бы высказаться.

«О своих национальных традициях, о своих корнях, индивидуальности. По-моему, женщина, как голубь мира, хранительница мира. На наш конкурс приходят более осознанные женщины. Мы проговариваем такие вещи, знаем, что каждая участница хочет сказать на сцене. Думаю, на таких праздниках, должна быть энергия счастья, мира и толерантности. Лучше не входить в политику», — предположила Маркина.

Она допустила, что политика может влиять на многое, и на конкурсы красоты, в том числе. Но далеко не всегда.

«В позапрошлом году на конкурсе было 80 стран. И мы понимаем, что Россия сейчас находится в жесткой международной атмосфере. Но нам удалось через девять лет занять первое место и привезти корону. Поэтому не всегда организаторы подчиняются политике», — уточнила Маркина.