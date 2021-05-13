Дочь убитой в Казани учительницы до вечера искала мать среди выживших

Дочь учительницы Венеры Айзатовой, погибшей при массовом расстреле школе в Казани, рассказала, что в день трагедии искала мать в списках выживших до самого вечера.

О случившемся девушка узнала из соцсетей, сразу же позвонила матери, но трубку взял неизвестный мужчина. Он сказал, что просто собирает по школе мобильные и ничего не знает. Смартфон женщины позже передали другим педагогам. Они рассказали некоторые детали происшествия, но новой информации не дали.

«Я поехала на место происшествия искать маму, очень долго искала. Сначала мне рассказали, что она детей вывела, что она где-то здесь находится, где-то рядом. Потом говорили, что в больницу ее увезли, я туда поехала, но в списках никаких ее данных не было, звонила в 112, искала. Нигде никаких данных не было. В результате женщины, которые были на месте происшествия, помогли мне узнать, что моя мама там, что она умерла», — цитирует ФАН слова дочери погибшей учительницы.

Как отметила девушка, педагогический стаж ее матери составлял более 30 лет. Из них 10 лет Айзатова проработала именно в гимназии № 175. Учительница услышала первые выстрелы и выбежала в школьный коридор, хотя уроков в этот момент у нее вообще не было.

«Она выбежала из кабинета, чтобы выяснить, что случилось, и в этот момент получила огнестрельное ранение. Получается, так она спасла детей. Хоть они смогли выбраться. Выжившие дети рассказали, как все было», — отметила дочь погибшей.

Ильназ Галявиев во вторник, 11 мая, устроил стрельбу в казанской школе № 175. Жертвами стали семеро учеников и два взрослых человека. Пострадали 23 человека, среди них дети. После расправы молодой человек сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте стрелка. До 11 июля 2021 года Галявиев останется в следственном изоляторе. Сам обвиняемый и его защитник против удовлетворения требования обвинения не возражали.