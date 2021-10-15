Мать ребенка-инвалида рассказала, как их не впустили в автобус в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила, которую не впустили в автобус с ребенком на инвалидном кресле, рассказала «360» о подробностях случившегося.

Татьяна — мать ребенка-инвалида — рассказала, что увидев подъехавший к остановке автобус, направилась к тому месту, где находится задняя дверь, потому что заходить через нее с инвалидной коляской удобнее. Однако автобус подъехал, но задние двери не открылись. Одна из пассажирок вызвалась помочь матери ребенка-инвалида и пошла просить водителя открыть двери.

«Она (пассажирка — прим.ред.) пошла к передней двери, попросить, чтобы он открыл. Может, не видел, всякие ситуации бывают. С ее слов [водитель ей ответил]: „С коляской нельзя“», — рассказала Татьяна.

После этого автобус закрыл передние двери и уехал. Несмотря на то, что женщина не обращалась в органы с жалобой на водителя автобуса, и он сам, и перевозчик позвонили с объяснениями. По их версии, водитель просил сложить коляску, но Татьяна не услышала просьбу, поэтому автобус и уехал. В ходе разговора по телефону он сообщил женщине, что ей нужно было просто подойти и самой попросить его открыть двери.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила заинтересовалась историей и организовала проверку по факту отказа водителя от перевозки женщины с ребенком-инвалидом. Правоохранители примут меры в случае нарушения закона, сообщил официальный сайт прокуратуры Свердловской области.

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