Таксист в Новосибирске отказал в поездке девушке-инвалиду из-за просьбы сесть на переднее сиденье

Жительница Новосибирска рассказала, как таксист отказался везти ее вместе с дочерью-инвалидом и бросил мокнуть под дождем. По словам женщины, водителю не понравилась просьба освободить переднее сиденье из-за ограниченных возможностей пассажирки.

Информация о скандале из-за поездки появилась в Telegram телеканала НТВ. Девушка-инвалид пояснила, что не могла ехать на заднем сиденье, потому что у нее не сгибаются ноги.

Но водитель не захотел идти навстречу и убирать бутылки с водой, которые лежали на этом месте, ради такой «прихоти». Вместо этого мужчина заявил, что пассажирам следует вызвать другое такси. Все это происходило под дождем. Кроме того, мать девушки сообщила ему, что они опаздывают.

«Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются. У водителя была на переднем сиденье пара бутылок с водой. Он спрашивает, почему на переднее сиденье, мы объясняем причину, что ноги не сгибаются. Он сказал: „Вызывайте специальную машину», — рассказала девушка.

По ее словам, при заказе машины была указана информация о том, что она в инвалидном кресле. Но несмотря на это, им отказали в поездке.