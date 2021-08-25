Мать ребенка-аутиста заявила о монтаже видео драки в метро

Видеозапись случая с избиением семьи ребенка с аутизмом в вагоне метро, скорее всего, была подвергнута монтажу. Об этом «Газете.ru» сообщила мать ребенка Анна С.

Она увидела полную видеозапись в высокой качестве 24 августа в 1-м отделе ОВД на Московском метрополитене.

«Там обрезаны куски, очень сильно. Там не видно основной части конфликта — например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать. Нет удара в голову, который получил мой муж и в результате которого он ударился затылком о стену вагона, — именно с него началась драка», — отметила женщина.

Она добавила, что муж пришел ей на помощь, когда обидчики уже схватили ее за волосы. Анна рассказала, что у нее болит кожа головы, а на руках остались синяки. При этом муж пострадал еще сильнее. У него очень болит нос. Женщина боится, что у супруга может быть сотрясение мозга. Однако этот диагноз выставлять в травмпункте на улице Академика Семенова, куда обратилась семья, отказались.

Полиция, по ее словам, тоже ничего не делает для защиты пары. Известно, что предполагаемые виновные написали встречное заявление о получении побоев.

Конфликт между двумя семьями произошел в московском метро между станциями «Ольховая» и «Румянцево». Сын Анны, которому 12 лет и у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, находился напротив родителей и снимал поездку на мобильный. Мальчик при этом занял сразу несколько мест.

Другая семья — взрослая женщина, девушка и молодой человек — в резкой форме потребовала ребенка подвинуться. При этом, по словам Анны, молодой человек не стал дожидаться, когда ее сын пересядет, и сел прямо на него. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.