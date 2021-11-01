Мать погибших сестер в Туве была судима

В мэрии Кызыла сообщили, что мать погибших девочек-сестер ранее была судима. Информация появилась в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД республики Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила», — говорится в сообщении.

По данным телеканала РЕН ТВ, женщина была осуждена семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков.

В пресс-службе мэрии уточнили, что официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы. Из-за этого органы опеки о передаче девочек родной матери были не уведомлены.

Пресс-служба написала и о задержанном подозреваемом. По их данным, он находился в федеральном розыске, снимал комнату у матери девочек. Расследование уголовного дела продолжается.

Тела двух девочек обнаружили в Кызыле в минувшие выходные возле одного из домов по улице Допсанчапа. У обеих были тяжелые травмы. Девятилетняя скончалась еще до госпитализации. Старшая 14-летняя девочка умерла в больнице. Предварительно, перед преступлением мужчина поссорился с девочками.