Мать оставленных в Шереметьево мальчиков рассказала, что муж ее избил
Мать детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево в Москве, пожаловалась подруге на неоднократные избиения. Она ушла от мужа после очередного конфликта. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Скоро разведусь и приеду с младшим сыном жить в Ростов… а с тираном больше жить не хочу», — написала она.
Женщина в личной переписке с подругой рассказала, что супруг избил ее до сотрясения мозга. В 2016 году из-за продолжавшегося насилия мама мальчиков ушла от мужа.
«Я от своего ушла после того, как он меня избил до сотрясения мозга, и не появлялась неделю, а он делал из себя перепуганного, что вдруг что-то не так, дебил неисправимый…», — пояснила она подруге.
Ранее мужчина бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Выяснилось, что он боялся оставить мальчиков с мамой.