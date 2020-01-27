Мать оставленных в Шереметьево мальчиков рассказала, что муж ее избил

«Скоро разведусь и приеду с младшим сыном жить в Ростов… а с тираном больше жить не хочу», — написала она.

Женщина в личной переписке с подругой рассказала, что супруг избил ее до сотрясения мозга. В 2016 году из-за продолжавшегося насилия мама мальчиков ушла от мужа.

«Я от своего ушла после того, как он меня избил до сотрясения мозга, и не появлялась неделю, а он делал из себя перепуганного, что вдруг что-то не так, дебил неисправимый…», — пояснила она подруге.

Ранее мужчина бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Выяснилось, что он боялся оставить мальчиков с мамой.