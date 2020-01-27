Бросивший детей в Шереметьево россиянин боялся оставлять их с матерью

Мужчина, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево, не доверял мальчиков их маме. Тем более что в последнее время женщина скрывалась от родственников. Об этом «360» рассказал начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

По его словам, глава семьи в последнее время работал на разные охранные предприятия. Периодически он уезжал в командировки, а мальчиков оставлял в Центре социальной поддержки детей и семьи.

«Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей. После возвращения с вахты он забирал детей», — заявил Лаврентьев.

Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре отметил, что отношения между мужем и женой в последние годы не складывались. Мама мальчиков несколько раз уходила из семьи. В конце концов она окончательно бросила сыновей и супруга.

«О ее месте нахождения до последнего времени ее родители не знали. Они рассказали, что помогали семье своих внуков, помогали одеждой. Они говорят, что отношения с отцом были очень сложные и напряженные. Он периодически запрещал общаться с детьми», — рассказал Лаврентьев.

При этом официально в органах соцзащиты, в органах опеки семья на учете не стояла. Не было их и в списке неблагополучных семей. Тем не менее собеседник «360» напомнил о случае, когда дети из-за невнимательности мамы ошпарились кипятком. В это время она ушла в магазин. После случившегося женщине вынесли предупреждение.

О своем желании уехать из города отец детей говорил в школе, где учился старший сын. Мужчина сообщил, что у него есть жилье в Москве, а работу он найдет.

В воскресенье, 26 января, два маленьких мальчика без сопровождения взрослых гуляли в аэропорту Шереметьево. Их остановила служба безопасности авиагавани. Выяснилось, что вместе с папой они прилетели из Хабаровска. После этого мужчина оставил сыновей одних и ушел. В рюкзаке одного ребенка нашли свидетельства о рождении детей и записку от папы. В ней он объяснил, что пошел на такой шаг из-за тяжелого материального положения. Ребят отправили в подмосковную больницу. В ближайшее время решится вопрос о том, с кем они будут жить. Не исключено, что вернутся к маме. Их отец объявлен в розыск, в его отношении возбудили уголовное дело.