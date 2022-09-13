Проснулся от боли в животе. Мать одного из отравившихся на сборах в Подмосковье спортсменов рассказала о произошедшем | 360°

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Проснулся от боли в животе. Мать одного из отравившихся на сборах в Подмосковье спортсменов рассказала о произошедшем

Мать отравившегося в Подмосковье спортсмена рассказала о произошедшем

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Мать одного из отравившихся в Подмосковье юных каратистов Агнеса рассказала о произошедшем с ее сыном. В беседе с «360» женщина отметила, что парень проснулся среди ночи от боли в животе.

Сейчас молодой человек чувствует себя нормально. Он находится в спортивном лагере.

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Спортсмен лег спать после ужина, а ночью ему стало плохо — начали мучить боли. Что именно каратисты ели на ужин, сын не рассказал. Упомянул только, что среди блюд был салат.

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С организаторами спортивных мероприятий родители пострадавшего не разговаривали. Женщина отметила, что ей звонил тренер сына. Мужчина успокоил ее, сказав, что с ребенком сейчас все хорошо. Как чувствуют себя остальные спортсмены, мальчик матери не рассказывал.

Ранее стало известно, что группа из семи спортсменов обратилась в медицинское учреждение с признаками отравления. Все они проживали на базе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Проверкой обстоятельств произошедшего займется прокуратура Московской области. Надзорное ведомство даст оценку действиям организации, оказывающей услуги питания, и должностных лиц спортивного учреждения.

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