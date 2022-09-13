После отравления спортсменов на сборах в Подмосковье начали проверку | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber После отравления спортсменов на сборах в Подмосковье начали проверку Прокуратура начала проверку по факту отравления семи спортсменов в Парамонове РИА "Новости"

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Прокуратура Московской области проверит обстоятельства отравления семи участников спортивных сборов в деревне Парамоново Дмитровского городского округа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным правоохранителей, группа из семи спортсменов обратилась в медицинское учреждение с признаками отравления. Все они проживали на базе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

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Проверкой займутся сотрудники Дмитровской городской прокуратуры. Надзорное ведомство даст оценку действиям организации, оказывающей услуги питания, и должностных лиц спортивного учреждения.

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Более 20 детей отравились в детском лагере «Юнга» во Владивостоке, писал RT. Выехавшие на место специалисты взяли необходимые пробы и смывы на кухне, прокуратура начала проверку.

Также в августе отравление неизвестным веществом получили несколько жителей многоквартирного дома на юго-востоке столицы.

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