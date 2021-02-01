Мать Марии Максаковой отказала во встрече вернувшейся в Россию дочери

Мария Максакова не общалась с матерью с 2016 года, когда вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала на Украину. Эмиграцию дочери Максакова-старшая восприняла как личное предательство.

«Я уехала. Мы перестали с ней общаться. Не созванивались. Но это она меня воспитала такой. Если я ей не нравлюсь, то это она меня такой сделала», — обвинила Мария Максакова свою мать.

По ее словам, когда Вороненкова застрелили в центре Киева, мать поблагодарила Бога за его смерть.

После возвращения в Россию Мария Максакова решила сама сделать первый шаг, чтобы встретиться с матерью. Для этого она купила билет на творческий вечер матери в Театре имени Вахтангова. После выступления певица положила к ногам артистки букет. Мать приняла цветы, но общаться с дочерью не захотела и ушла за кулисы. Ожидания возле служебного входа ничего не дали. На звонки Максакова-старшая не ответила, но прислала SMS.

«Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора», — говорится в сообщении.

Мария Максакова заявила, что не ждала ничего другого. «Она человек настроения. И мне теоретически могло повезти попасть в нужный какой-то момент ей на глаза, и тогда она спонтанно могла меня принять», — не исключила она.

Певица пыталась вызвать мать на разговор, отправляя все новые и новые сообщения. Но ответа на них она так и не получила.

Мария Максакова вернулась в Россию в конце января. Ее прилет снимали журналисты НТВ. Певица улетела из Киева в Стамбул, откуда отправилась в московский аэропорт Внуково. Она отметила, что свое возвращение держала в тайне.

Мужа певицы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Максакова обращалась за помощью в расследовании к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она утверждала, что к убийству причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин. Но после от этих показаний отказалась.