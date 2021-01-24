Вдова Вороненкова вернулась в Россию

По словам авторов программы «Новые русские сенсации», она держала свое возвращение в Россию в секрете. Прямое авиасообщение между Киевом и Москвой отменено, поэтому певица летела с пересадкой в Стамбуле. Она приземлилась в столичном аэропорту Внуково. Чтобы ее не узнали, женщина надела большие очки и защитную маску.

«Я свои интервью того времени смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому», — рассказала Максакова.

В 2020 году Максакова появлялась в эфире российских телеканалов по видеосвязи. В частности, она сдавала ДНК-тест, чтобы узнать о родстве с Иосифом Сталиным, и раскрыла результаты в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе с Вороненковым. Государство выдало им гражданство. В России депутат был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. В июне 2019-го Максакова обратилась к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и заявила о возможной причастности к убийству мужа его подчиненного. Мария Максакова долгое время обвиняла своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, но спустя время резко отказалась от этих показаний.