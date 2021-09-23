Мать девятилетней студентки МГУ объяснила поведение дочери

Однокурсники девятилетней Алисы Т., поступившей в МГУ на факультет психологии, пожалели девочку, которая играет на перерывах между занятиями. По их мнению, она слишком маленькая, для таких нагрузок. Ее мать не видит в этом ничего страшного.

Она заявил «МК», что между парами играть никто не запрещал, и это не повод жалеть ребенка.

«А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть только на переменах и после уроков?» — отметила женщина.

Мама Алисы рассказала, что девочка не только учится. У нее есть время для игр и развлечений.

Она также рассказала об итогах обучения за первые 20 дней в университете. Алиса прочитала несколько учебников по философии, анатомии и физиологии, а также книгу «Незнайка на Луне» и несколько сказок.

«Алиса подготовила доклад, который уже одобрен преподавателем. Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20 дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин», — сообщила мать.

Алисе Т. не удалось справиться со вступительными экзаменами и на бюджетное место поступить она не смогла. Девочку приняли по договору о платном обучении. Студенты говорят, что заметна слабая социализация Алисы. Иногда она мешает во время дистанционных лекций, может перебить преподавателя или ответить, когда ее не спрашивали.