«В коридоре с дымком играла». Однокурсницы пожалели девятилетнюю москвичку, поступившую в МГУ

Студенты факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) рассказали о своей маленькой однокурснице. Они пожалели девятилетнюю Алису Т., которая учится вместе с ними, а между парами ведет себя как ребенок и играет.

Об этом kp.ru рассказали однокурсницы девочки.

«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре с дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», — отметила одна из них.

Другая студентка уточнила, что как ребенок Алиса ведет себя нормально, но сразу видно, что у нее слабая социализация. По мнению девушки, это из-за того, что девочка не ходила ни в школу, ни в садик.

При этом одногруппники рассказали, что Алиса мешает во время дистанционных лекций: она может не выключить микрофон, и тогда всем придется слушать гомон ее младших братьев и сестер — семья живет в однокомнатной квартире, кроме Алисы у них еще шесть детей. Также девочка может отвечать, когда ее не спрашивают, или перебивать преподавателя, заявляя, что уже прочитала это.

Однако другие студенты не злятся на нее, несмотря на то, что поведение Алисы иногда мешает им учиться. Одногруппники девочки отмечают, что «с ней все это происходит не по ее вине».