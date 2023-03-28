28 марта 2023, 14:37
Массовые убийства жителей Воронежской области во время ВОВ сочли геноцидом
Воронежская прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в годы войны
Прокуратура Воронежской области подала в суд с заявлением о признании геноцидом массовых убийств местных жителей немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Воронежской области направил в суд заявление о признании <…> геноцидом <…> преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками», — уточнили в надзорном ведомстве.
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Всего в регионе в годы войны погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных. Около 77 тысяч воронежцев насильственно угнали в Европу. Нацисты грабили земли, сжигали дома, предсказав области восстановление только через полвека.
Ранее уголовное дело о геноциде возбудили из-за массовых убийств в концлагерях Карелии в годы войны.
Генпрокуратура РФ
Великая Отечественная война
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