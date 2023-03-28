Общество 28 марта 2023, 14:37 Массовые убийства жителей Воронежской области во время ВОВ сочли геноцидом Воронежская прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в годы войны РИА «Новости»

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Прокуратура Воронежской области подала в суд с заявлением о признании геноцидом массовых убийств местных жителей немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Воронежской области направил в суд заявление о признании <…> геноцидом <…> преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Всего в регионе в годы войны погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных. Около 77 тысяч воронежцев насильственно угнали в Европу. Нацисты грабили земли, сжигали дома, предсказав области восстановление только через полвека.

Ранее уголовное дело о геноциде возбудили из-за массовых убийств в концлагерях Карелии в годы войны.