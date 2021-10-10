Массовые сбои произошли во «ВКонтакте» в день его 15-летия

Сбои в работе «ВКонтакте» зафиксировали в России. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов. В пресс-службе соцсети заявили, что массового сбоя не было.

По данным сервиса на 12:31, всего зафиксировано 488 отчетов с жалобами. На работу с сайтом пожаловались 45%, на работу приложения — 35%, у 20% есть проблемы с подключением сервера.

Источник фото: скриншот сервиса Downdetector

Больше всего отчетов прислали пользователи из Санкт-Петербурга и Москвы. В воскресенье, 10 октября, социальная сеть, как и ее основатель Павел Дуров, празднует день рождения.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что массового сбоя не было.

«Все сервисы и продукты „ВКонтакте“ работают. У некоторых пользователей кратковременно медленнее загружались сообщения — это был временный эффект, который мы оперативно исправили», — объяснили представители.

Два дня назад пользователи также сообщили о сбоях во «ВКонтакте». Неполадки ощутили в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

В начале октября произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, вслед за ними упали несколько других крупных сервисов. После этого основатель сети Марк Цукерберг извинился за сбои в работе сервисов.