Пользователи сообщили о сбоях во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» присоединился к длинному списку сервисов, которые упали за последние дни. Пользователи из ряда российских городов сообщили о перебоях в работе социальной сети. Об этом заявил ресурс Downdetector, отслеживающий работу интернет-сервисов.

Первые жалобы пользователей начали поступать около 12:00, но их количество резко увеличилось в районе 13:30. Больше всего юзеров сообщили о проблеме с приложением социальной сети (49%). Еще 33% пожаловались на сложности в работе с веб-сайтом, а 18% рассказали о неполадках в подключении сервера.

Проблемы зафиксировали юзеры из разных городов России — сильнее всего неполадки ощутили в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

UPD.: К 14:40 все начало приходить в норму. В пресс-службе «ВКонтакте» уточнили, что «у некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения». Там подчеркнули, что это «кратковременный эффект», который уже исправляется.

Перебои возникли в работе «Википедии» 7 октября. Пользователи сообщили, что не могут загрузить веб-сайт (98%) и авторизоваться (1%). Жалобы на сбои поступили из разных стран, в том числе с Украины, из Белоруссии, Финляндии и России.

Ранее, 4 октября, произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, вслед за ними упали несколько других крупных сервисов. Пользователи остались без доступа к аккаунтам почти на семь часов. Марк Цукерберг извинился за сбои в работе сервисов. Он подчеркнул, что понимает, насколько они важны для общения людей со всего мира.