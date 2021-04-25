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    25 апреля 2021, 23:37

    Массовое отравление детей в бассейне под Пензой произошло из-за пьяного замдиректора — СК

    Анастасия Кукова

    Подозреваемый в отравлении детей хлором замдиректора школы под Пензой был пьян и влил в фильтровальное оборудование с хлором кислоту. В его обязанности входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов. Такую версию озвучил Следственный комитет региона.

    Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

    Бассейн «Волна», где 24 апреля был отравлен ядовитыми испарениями 21 подросток, сейчас закрыт.

    «Подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна», — сказано в сообщении ведомства.

    Через вентиляцию испарения попали в помещение бассейна, где тренировались дети. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и потерпевших по делу. Направлены на исследования взятые пробы воды и воздуха. Накануне врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко побывал в бассейне «Волна» и поручил проверить другие объекты с подобным оборудованием.