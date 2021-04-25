Подозреваемый в отравлении детей хлором замдиректора школы под Пензой был пьян и влил в фильтровальное оборудование с хлором кислоту. В его обязанности входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов. Такую версию озвучил Следственный комитет региона.

Бассейн «Волна», где 24 апреля был отравлен ядовитыми испарениями 21 подросток, сейчас закрыт.

«Подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна», — сказано в сообщении ведомства.

Через вентиляцию испарения попали в помещение бассейна, где тренировались дети. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и потерпевших по делу. Направлены на исследования взятые пробы воды и воздуха. Накануне врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко побывал в бассейне «Волна» и поручил проверить другие объекты с подобным оборудованием.