Кремль объявил о старте массовой вакцинации в России в ближайшие месяцы. Производство прививки представитель президента Дмитрий Песков назвал вопросом дней и недель.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что поголовно делать прививки россиянам никто не собирается. Его слова привело РИА «Новости».

«Поголовной вакцинации в России быть не может, она будет исключительно добровольная», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что производство вакцины от COVID-19 начнется очень скоро. Счет идет на «дни и недели». И уже в ближайшие месяцы россиян начнут массово прививать от коронавируса.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от COVID-19. Президент обязательно сообщит, когда сделает прививку от коронавируса.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первым был препарат, разработанный в НИЦ имени Гамалеи и получивший название «Спутник V». Вторым — вакцина центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона». На подходе и третья — от Центра имени Чумакова.