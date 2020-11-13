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    13 ноября 2020, 10:04

    Массовая вакцинация от СОVID-19 в России начнется в ближайшие месяцы — Кремль

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Кремль объявил о старте массовой вакцинации в России в ближайшие месяцы. Производство прививки представитель президента Дмитрий Песков назвал вопросом дней и недель.
    Массовая вакцинация от СОVID-19 в России начнется в ближайшие месяцы — Кремль

    Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что поголовно делать прививки россиянам никто не собирается. Его слова привело РИА «Новости».

    «Поголовной вакцинации в России быть не может, она будет исключительно добровольная», — подчеркнул Песков.

    Он добавил, что производство вакцины от COVID-19 начнется очень скоро. Счет идет на «дни и недели». И уже в ближайшие месяцы россиян начнут массово прививать от коронавируса.

    По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от COVID-19. Президент обязательно сообщит, когда сделает прививку от коронавируса.

    В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первым был препарат, разработанный в НИЦ имени Гамалеи и получивший название «Спутник V». Вторым — вакцина центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона». На подходе и третья — от Центра имени Чумакова.