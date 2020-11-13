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    13 ноября 2020, 09:43

    Более 150 млн доз вакцины «Спутник V» выпустят в Южной Корее

    Алена Макаренко

    Выпуск свыше 150 миллионов доз вакцины «Спутник V» в год запустят в Южной Корее. Этим займутся Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) и GL Rapha — одна из ведущих южнокорейских компаний в области биотехнологий. Информация опубликована в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
    Более 150 млн доз вакцины «Спутник V» выпустят в Южной Корее

    Изготовление медицинского препарата стартует в декабре.

    Стороны намерены начать поставки российской вакцины на экспорт в январе 2021 года. Препарат направят на мировой рынок, отметил Piter.tv.

    Первый промежуточный анализ данных III фазы клинических исследований в России показал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

    Уже более 50 стран подали заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз препарата. Вакцину для поставок за границу будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Бразилии, Южной Корее и других странах.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила внести «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. Такое случится, если вакцина будет соответствовать необходимым требованиям.