Более 150 млн доз вакцины «Спутник V» выпустят в Южной Корее

Изготовление медицинского препарата стартует в декабре.

Стороны намерены начать поставки российской вакцины на экспорт в январе 2021 года. Препарат направят на мировой рынок, отметил Piter.tv.

Первый промежуточный анализ данных III фазы клинических исследований в России показал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

Уже более 50 стран подали заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз препарата. Вакцину для поставок за границу будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Бразилии, Южной Корее и других странах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила внести «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. Такое случится, если вакцина будет соответствовать необходимым требованиям.