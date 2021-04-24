Массовая гибель рыбы произошла в Ейском лимане. Видео

Местные жители забили тревогу — в акватории Ейского лимана Азовского моря произошла массовая гибель судака. Прокуратура по региону уже начала проверку.

«Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ „Бейсугское НВХ“», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В проверке также примут участие специалисты Азово — Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово — Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора.

Также организовано проведение доследственной проверки по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть сотни всплывших на поверхность воды рыб.

Накануне жители Кунгура в Пермском крае обнаружили в озере мертвую рыбу. Подписчики предположили в комментариях, что ей не хватило воздуха из-за льда.