Мертвую рыбу обнаружили в озере Пермского края
Жители Кунгура в Пермском крае обнаружили в озере мертвую рыбу. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Подписчики предположили в комментариях, что рыбе не хватило воздуха из-за льда.
«Надо было зимой бурить лунки, чтобы поступал кислород».
«Скорее всего из-за недостатка кислорода в зимнее время, когда озеро покрыто льдом».
Другие предположили, что виноваты браконьеры.
«Это работа браконьеров. Электроудочкой ловят».
Еще один комментатор отметил, что такое происходит в это озере уже не в первый раз — раньше там видели мертвых лягушек, которые «плавали везде у берега к верху брюхом».
Тот факт, что это не первый подобный случай, подтвердила «АиФ-Прикамье» заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовства Ольга Ельченкова.
«Такое случалось на этом водоеме как минимум дважды. Мы проведем проверку по этому сообщению», — отметила она.