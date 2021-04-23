Мертвую рыбу обнаружили в озере Пермского края

Жители Кунгура в Пермском крае обнаружили в озере мертвую рыбу. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Подписчики предположили в комментариях, что рыбе не хватило воздуха из-за льда.

«Надо было зимой бурить лунки, чтобы поступал кислород».

«Скорее всего из-за недостатка кислорода в зимнее время, когда озеро покрыто льдом».

Другие предположили, что виноваты браконьеры.

«Это работа браконьеров. Электроудочкой ловят».

Еще один комментатор отметил, что такое происходит в это озере уже не в первый раз — раньше там видели мертвых лягушек, которые «плавали везде у берега к верху брюхом».

Тот факт, что это не первый подобный случай, подтвердила «АиФ-Прикамье» заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовства Ольга Ельченкова.

«Такое случалось на этом водоеме как минимум дважды. Мы проведем проверку по этому сообщению», — отметила она.