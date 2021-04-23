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    23 апреля 2021, 12:24

    Мертвую рыбу обнаружили в озере Пермского края

    Нина Петлинова

    Жители Кунгура в Пермском крае обнаружили в озере мертвую рыбу. Об этом они сообщили в социальных сетях.

    Подписчики предположили в комментариях, что рыбе не хватило воздуха из-за льда.

    «Надо было зимой бурить лунки, чтобы поступал кислород».

    «Скорее всего из-за недостатка кислорода в зимнее время, когда озеро покрыто льдом».

    Другие предположили, что виноваты браконьеры.

    «Это работа браконьеров. Электроудочкой ловят».

    Еще один комментатор отметил, что такое происходит в это озере уже не в первый раз — раньше там видели мертвых лягушек, которые «плавали везде у берега к верху брюхом».

    Тот факт, что это не первый подобный случай, подтвердила «АиФ-Прикамье» заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовства Ольга Ельченкова.

    «Такое случалось на этом водоеме как минимум дважды. Мы проведем проверку по этому сообщению», — отметила она.