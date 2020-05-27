Масочный режим ввели еще в четырех населенных пунктах Чукотки

Жители еще четырех населенных пунктов Чукотки теперь должны соблюдать масочный режим при посещении мест розничной торговли и в поездках в общественном транспорте, в том числе в такси.

Ранее масочный режим уже был введен в Певеке и Билибино. Теперь к ним добавилось еще четыре населенных пункта. Также ранее масочный режим ввели в аэропортах и больницах региона.

«Теперь защитную маску необходимо носить при посещении объектов розничной торговли, поездках в транспорте общего пользования, в том числе легковом такси. Это касается жителей, находящихся на территории трех городов, — Анадыря, Певека и Билибино, поселка Угольные Копи, сел Тавайваам и Кепервеем», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения правительства региона. При этом отмечается, что на Чукотке создан запас из более чем 615 тысяч защитных масок.

Ранее региональные власти приняли решение бесплатно раздавать маски в аэропортах, больницах и торговых центрах. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подчеркивал, что лучшее применение для них — «безвозмездная защита жителей».