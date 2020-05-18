Защитные маски на Чукотке раздадут бесплатно в ТЦ и аэропортах

Власти Чукотки решили бесплатно раздавать в аэропортах, больницах и торговых центрах защитные маски. В регионе создали запас почти в 400 тысяч масок.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в своем Instagram подчеркнул, что лучшее применение для них — «безвозмездная защита жителей».

«Маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах», — пояснил глава региона.

Он добавил, что по-прежнему обеспечивать масками власти намерены школы и детские сады. Кроме того, с 18 мая Чукотская окружная больница начнет распределять их по организациям и предприятиям.

«Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок», — уточнил Копин.

Аптеки округа продолжит обеспечивать необходимыми средствами защиты «Чукотфармация». Из продажи маски не исчезнут.

На Чукотке сейчас 56 подтвержденных случаев COVID-19. Ограничительные меры в регионе действуют до 31 мая. Всего в России, по последним данным, 281 752 коронавирусных больных. С начала эпидемии выздоровели 67 373 человек, 2631 пациент скончался.