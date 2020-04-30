Маски с символикой Победы начали продавать ушлые дельцы. Цинизм перешел все границы

Предприимчивые дельцы решили заработать на Дне Победы даже в период пандемии. Раз пилотки и флажки в этом году никому не нужны — на улицу все рано нельзя, — торговцы придумали «украшать» маски символами Победы. Это бизнес-решение осудили ветеранские и общественные организации, общественники и сенаторы.

«Думаю, что это ни к чему. Ну какая же это Победа с тряпкой на лице? Это не украшает. Это неуместно», — заявил «360» председатель Московской организации ветеранов войны Иван Слухай.

Председатель Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина очень жестко отозвалась по поводу таких масок.

«Нельзя смешивать дерьмо с великим событием. Ну нельзя! То, что у нас сложилась такая ситуация с коронавирусом, — это же беда. Я считаю, дерьмо на нас нашло, а это — великая Победа, великое событие. И смешивать одно с другим я считаю кощунством», — поделилась своим мнением Клюкина в разговоре с «360».

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал РИА «Новости», что ему эта идея категорически не нравится. Использование таких масок нужно не просто осуждать, а запретить их производство и штрафовать.

Схожего мнения придерживается историк и политолог Юрий Никифоров. Во время беседы с телеканалом «Москва 24» он подчеркнул, что при капитализме используют все, что может принести деньги. Символика Дня Победы, священная для многих сограждан, не исключение.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева назвала хулиганством спекуляцию на теме Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году из-за пандемии коронавируса власти России приняли решение перенести празднование 75-летия Победы на более поздний срок ради безопасности людей. 9 мая в Москве состоится воздушный парад, а в городах России прогремят праздничные салюты. Новые даты для праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы определят с учетом эпидемиологической обстановки.