Коронавирус в России и мире. Главное на 11 февраля

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число умерших от коронавируса в мире достигло 1016 человек. Заражены им более 42 638 человек. Выздоровели и выписаны 3996 человек. Накануне сообщалось о 811 погибших от уханьской пневмонии.

В связи с распространением заболевания в Хабаровске до улучшения ситуации введен масочный режим. Защитные средства должны в обязательном порядке носить работники транспорта, медики, сотрудники банков и торговых центров.

В городе отменили несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Число зараженных коронавирусом на борту судна Diamond Princess достигло 130 человек. Лайнер стоит на карантине в японской Иокогаме. На борту находятся 24 гражданина России, информации об их заражении нет. На судне заболели два украинца.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эксперты видят только «верхушку айсберга», и не знают, какова реальная ситуация. В Китай была направлена международная группа специалистов для уточнения масштабов заболеваемости.

СМИ сообщили, что китайские биохимики из университета Тунцзи в Шанхае уже сделали вакцину от коронавируса. Но препарат еще не готов полностью. Предстоит тестирование и получение лицензии, что может затянуться на несколько лет.

До 8 марта был арестован пранкер Каромат Джаборов, напугавший пассажиров московского метро. Он упал на пол вагоне с криком, что у него коронавирус. Его адвокат заявил, что блогер пытался привлечь внимание общественности к проблеме заболевания и отсутствию у людей масок.

Китайские ученые высказали предположение, что инкубационный период уханьской пневмонии может составлять не две, а четыре недели. Если это правда, будут пересмотрены мировые нормы карантина.

Также появилось подозрение, что каждый второй тест на коронавирус является ошибочным, и на самом деле заболевших гораздо больше. Анализ может показать отсутствие вируса даже в том случае, если человек уже болен.

На основании данных передвижение мобильных телефонов и перелетов около 60 тысяч жителей Ухани, бежавших из города до объявления карантина, британские исследователи из университета Саутгемптона составили карту распространения болезни. Она предсказывает ее глобальное распространение в ближайшие три месяца.

Ученые выяснили, что 59 912 авиапассажиров, включая 834, инфицированных 2019-нКоВ, вылетели из Уханя не менее чем в 382 города за пределами материкового Китая до запрета на передвижения.