Женщина в Реутове забралась на крышу машины такси. Видео

Очевидцы стали свидетелями странного инцидента: женщина забралась на крышу машины таксиста, решив, что он ее обсчитал в стоимости поездки. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ReutovSos.

На кадрах видно, что девушка стоит ногами на крыше машины и разговаривает с поддержкой такси. Она утверждает, что таксист обманул ее с суммой поездки.

«Как она, интересно, туда забралась? Меня всегда этот вопрос интересовал», — задался вопросом в комментариях к публикации пользователь под ником Pinkorta.

Ранее пассажиры маршрутного такси в Магаданской области отравились угарным газом, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.